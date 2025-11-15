MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella qualifica, ora posso concentrarmi su Sprint e gara”

Si sono da poco concluse le qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio di Valencia 2025, ultimo capitolo della stagione del Motomondiale. Al termine del Q2, sul circuito di Ricardo Tormo, la pole position è stata ottenuta da Marco Bezzecchi. Il centauro italiano ha firmato il crono di 1:28.809, nuovo record all-time della pista. Si tratta della quinta pole negli ultimi 10 GP per il romagnolo.

Dopo una sessione molto equilibrata, la seconda posizione è stata conquistata da Alex Marquez (Ducati Gresini) che si è fermato a soli 26 millesimi dalla miglior prestazione. Completa la prima fila la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio, che paga solo 44 millesimi dalla vetta. Quinta prima fila nella classe regina per l’italiano.

Nona pole position per Bezzecchi in top-class, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta in Portogallo. Ai microfoni di Sky Sport, il centauro dell’Aprilia si è così espresso sulla sua qualifica: “Sono molto contento, è stata una bella qualifica. All’inizio ho un po’ faticato perché stavo guidando troppo nervoso ed infatti sono subito andato lungo in curva 2. Ho cercato di rilassarmi un po’ e con la seconda gomma è andata meglio”.

“Adesso possiamo concentrarci per Sprint e gara. Per la gomma non lo so. Per la gara corta è meglio la soft, per il passo non sono messo male. Alex, Acosta e Di Gianntonio sono comunque messi bene. Cerchiamo di fare una bella partenza ed una buona gara”.