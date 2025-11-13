MotoGP, l’epilogo di Valencia sa tanto di “ultimo giorno di scuola”. Liberi tutti e poi sarà vacanza

Il Gran Premio della Comunità Valenciana sarà l’ultimo atto del Mondiale 2025 di MotoGP. Quasi tutto è già deciso in termini di classifica iridata, ma questa dinamica non presuppone che l’appuntamento finale della stagione sia privo di ragioni d’interesse. Andiamo, dunque, ad analizzare i temi forti dell’epilogo del campionato.

Non lo è più il terzo posto nella graduatoria assoluta, poiché Marco Bezzecchi l’ha ormai ipotecato. Il riminese ha 35 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia e ne restano 37 in palio. Dunque, per sovvertire la situazione, Pecco ha bisogno di un weekend analogo a quello di Motegi (vittoria sia nella Sprint che nel GP domenicale), sperando al contempo che il Bez non marchi più di 2 punti. Insomma, verosimilmente la partita resta aperta solo per l’aritmetica.

Il ventottenne piemontese, per la verità, deve guardarsi da Pedro Acosta, che lo ha ormai raggiunto (il ducatista e la punta di diamante della Ktm sono sostanzialmente appaiati). In realtà, più del platonico (e pleonastico) quarto posto nel Mondiale, allo spagnolo interessa conseguire la prima vittoria della carriera (siamo arrivati a 20 podi tra Sprint e GP senza alcun successo). All’italiano, basterebbe un fine settimana solido e sereno per provare a chiudere in maniera serena un 2025 sofferto.

Sarà infine interessante osservare la competitività di Nicolò Bulega. In Portogallo il ventiseienne emiliano, montato in sella alla Ducati orfana dell’infortunato Marc Marquez, non ha demeritato. Ci saranno progressi, figli di una confidenza accresciuta fra lui e la Desmosedici GP25? Sarebbe bello. Se così fosse, lo vedremo sgomitare a centro gruppo. Comunque, non gli si chiede proprio niente, se non di vivere al meglio l’opportunità di assaggiare la MotoGP.

In generale, il Gran Premio della Comunità Valenciana assumerà i contorni dell’ultimo giorno di scuola. Tutti liberi e tutti alla ricerca di un’estemporanea gloria. Dopotutto, una vittoria resta negli annali, non importa dove, come e quando è stata conseguita. Dopodiché, comincerà già il percorso d’avvicinamento al 2026.