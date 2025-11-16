MotoGP, la decisione della Yamaha: la scuderia di Iwata correrà col motore V4 nel 2026

La decisione è arrivata. La Yamaha competerà con il motore V4 a partire dalla prossima stagione in MotoGP. La conferma è arrivata quest’oggi. Si chiude un’era quindi per la casa di Iwata che, dopo 429 GP, 125 vittorie, otto titoli piloti, sette titoli team, cinque costruttori e cinque Triple Crown, abbandona l’idea del quattro cilindri in linea.

“La decisione di adottare un motore V4 non è stata presa alla leggera. Come si può immaginare, il processo di sviluppo è stato lungo. Abbiamo analizzato ogni aspetto delle prestazioni, dall’accelerazione al comportamento in curva, e abbiamo concluso che questa configurazione offre le differenze che ci aspettavamo, quindi avremo il potenziale per tradurle in vantaggi. Le wild card del 2025 hanno confermato le nostre aspettative: il V4, sebbene sia ancora all’inizio del suo percorso di sviluppo, offre ciò di cui abbiamo bisogno per poter fare ulteriori passi avanti e competere nuovamente ai massimi livelli“, ha dichiarato il dt Massimo Bartolini.

“Il passaggio dal quattro cilindri in linea al V4 è un importante passo avanti per Yamaha e siamo entusiasti di continuare a perfezionare il pacchetto in vista del 2026 e per tutta la stagione, al fine di sfruttarne appieno il potenziale. Il passaggio alla configurazione V4 è altrettanto strategico, poiché ci consente di posizionarci in vista delle norme tecniche del 2027, quando questo layout del motore offrirà un vantaggio in termini di layout della moto e sviluppo aerodinamico”, ha aggiunto Bartolini.