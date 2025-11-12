MotoGP: il GP della Thailandia confermato per altre cinque stagioni

Lo spettacolo a Buriram continua. Il GP della Thailandia è stato confermato per altre cinque stagioni nel calendario della MotoGP. La notizia, che era nell’aria, è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 12 novembre. La gara al Chang International Circuit sarà quindi in programma almeno fino al 2031.

Quanto avvenuto attesta ancora una volta la grande presa della competizione motociclistica in Asia. Dopotutto la tappa thailandese ha subito riscosso un significativo riscontro di pubblico fin dal suo debutto, avvenuto nel 2018. Gongsak Yodmani, Governatore della Sports Autority of Thailand, ha commentato il rinnovo focalizzandosi proprio su questo aspetto:

“Il GP di Thailandia è molto più di una gara; è uno strumento strategico che stimola l’economia attraverso il turismo sportivo, generando valore economico diretto e indiretto in settori come turismo, hotel, trasporti e catene di fornitura. Questi benefici tangibili dimostrano l’impatto che la Thailandia ha raggiunto come Paese ospitante della MotoGP – ha detto l’autorità nelle parole raccolte da GPOne.com – In seguito a una recente riunione di Gabinetto, il governo thailandese ha approvato un’estensione di cinque anni per ospitare l’evento dal 2027 al 2031, riflettendo un chiaro impegno a proseguire. Il GP di Thailandia è un asset strategico che rafforza l’immagine globale del Paese, attrae visitatori internazionali e favorisce una circolazione economica sostenibile. La Sports Authority of Thailand ha ricevuto il compito di posizionare la nazione come hub regionale del motorsport, sostenendo le competizioni, sviluppando giovani piloti e sfruttando il soft power per mostrare al mondo l’identità e i valori della Thailandia.”

Grande la soddisfazione anche del CEO della MotoGP, Carmelo Ezpeleta: “Da quando siamo arrivati a Buriram nel 2018, il GP di Thailandia è cresciuto fino a diventare un evento sempre più importante e impressionante. Le tribune sono sempre gremite di tifosi, le gare sono uno spettacolo straordinario e le attività di intrattenimento aggiuntive sul circuito creano un weekend completo per il pubblico, spesso da record, che accoglie l’evento. La Thailandia e il Sud-est asiatico sono fondamentali per la MotoGP. Il nostro sport è già popolare presso un vasto pubblico e c’è ancora un enorme potenziale di crescita. Siamo molto felici di continuare a lavorare su questa missione insieme alla Sports Authority of Thailand e a tutto il personale straordinario che rende l’evento un successo.”