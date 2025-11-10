MotoGP, GP Valencia 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 14-16 novembre

Siamo giunti all’ultimo atto della stagione per quanto riguarda le due ruote. Dopo la tappa portoghese di Portimao del weekend appena concluso, infatti, siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo impegno del Motomondiale 2025.

Come tradizione sarà la pista intitolata a Ricardo Tormo a dare l’arrivederci alla stagione ma, come ben sappiamo, si tratta di un gradito ritorno. Un anno fa, infatti, la tremenda inondazione che ha devastato quella zona della Spagna aveva costretto gli organizzatori del Motomondiale a trasferire l’ultima tappa dell’anno al Montmelò, dove si era già disputato il Gran Premio di Catalogna.

Ci attende un fine settimana da “rompete le righe” con la MotoGP che ha già ampiamente assegnato il proprio titolo a Marc Marquez, per cui chi sarà in azione potrà gareggiare senza grosse pressioni, cercando solamente il successo di tappa. La pista di Valencia non è propriamente una delle più belle o amate da piloti e pubblico ma, spesso, ha regalato colpi di scena e gare interessanti.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio della Comunitat Valenciana sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che, in base alla programmazione, farà vedere i momenti clou del fine settimana. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare delle domenica saranno visibili in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8,it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni sessione della MotoGP e delle gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP COMUNITAT VALENCIANA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 14 novembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 15 novembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.50-13.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.15-13.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

Domenica 16 novembre

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.15 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP