MotoGP, GP Valencia 2025. Bezzecchi, Acosta e Alex Marquez i favoriti per far festa all’ultimo giorno di scuola

Alle ore 14:00 di domenica 16 novembre prenderà il via il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2025. Il tema forte della giornata è uno soltanto. Riuscirà Pedro Acosta ad acciuffare questa benedetta vittoria che continua a sfuggirgli? Ieri, nella Sprint, El Tiburon si è attestato per l’ennesima volta alla piazza d’onore!

Ci ha provato eccome, la punta di diamante della Ktm, ma alla fine della fiera ha dovuto inchinarsi al vincitore di turno. Nel caso di specie, Alex Marquez, che sta completando in bellezza la proverbiale “stagione della vita”. I due spagnoli saranno protagonisti anche oggi, nessun dubbio in merito. Però non saranno certo i soli a poter ambire al successo pieno.

Al riguardo, Marco Bezzecchi avrà il dente avvelenato. Il riminese dell’Aprilia scatterà dalla pole position, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la deludente Sprint, chiaramente condizionata dalle troppe posizioni perse nel giro iniziale. Potrebbe anche essere considerato il favorito, assieme ad Alex Marquez e all’immancabile Acosta.

Non si annuncia però un semplice triello. I due portacolori del Team VR46 – Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli – cercheranno un acuto. In particolare il primo, ieri sul podio nella gara dimezzata, ha forti credenziali. Le ha anche Raul Fernandez, perché a Valencia l’Aprilia è estremamente competitiva.

Al contrario, Francesco Bagnaia non vede l’ora che finisca il 2025. Pecco partirà dalle retrovie dopo essere rimasto senza carburante in qualifica. Coraggio, poche ore e questa stagione sofferta sarà alle spalle. Il medesimo discorso vale anche per Jorge Martin, il suo antagonista nella rincorsa al Mondiale 2023 e 2024 (quanto tempo sembra passato!).