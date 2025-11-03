MotoGP, GP Portogallo 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Siamo pronti per entrare ufficialmente nel vivo del rush finale del Motomondiale 2025. La stagione volge ormai alle battute conclusive e non rimangono che due tappe prima del “rompete le righe” in vista della prossima stagione. Inizieremo con il fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del campionato 2025, prima del gran finale di Valencia della prossima settimana.

Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao e ci attende una tappa comunque interessante, anche se sono stati già assegnati i titoli di MotoGP e Moto3. La Moto2, invece, ci regalerà uno splendido finale di stagione con Diogo Moreira che ha sorpassato in vetta alla classifica generale Manuel Gonzalez. I due grandi rivali si contenderanno i 25 punti in terra lusitana con la gara che andrà in scena alle ore 15.30 italiane.

La MotoGP, invece, correrà la gara domenicale alle ore 14.00, con Marc Marquez e Jorge Martin ancora assenti, per cui la battaglia sarà campale tra Francesco “Pecco” Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. La Moto3, invece, aprirà il programma domenicale alle ore 12.15 cercando di dimenticare il terribile incidente tra José Antonio Rueda e Noah Dettwiler di Sepang.

Come seguire l’appuntamento in tv? Il weekend del Gran Premio del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) saranno disponibili, in base alla programmazione, le fasi clou del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione della MotoGP e le gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 7 novembre

Ore 09.30-09.45 Prove libere MotoE

Ore 10.00-10.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 10.50-11.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 11.45-12.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.35-13.50 Pre-qualifiche MotoE

Ore 14.15-14.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 15.05-15.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 16.00-17.00 Pre-qualifiche MotoGP

Ore 18.00-18.10 Qualifiche 1 MotoE

Ore 18.20-18.30 Qualifiche 2 MotoE

Sabato 8 novembre

Ore 09.40-10.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 10.25-10.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 11.10-11.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 11.50-12.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 12.15-12.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 13.15 Gara-1 MotoE (7 giri)

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 14.40-14.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.05-15.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 16.00 Sprint Race MotoGP (12 giri)

Ore 17.10 Gara-2 MotoE (7 giri)

Domenica 9 novembre

Ore 10.40-10.50 Warm-up MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 (21 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (25 giri)

Ore 15.30 Gara Moto3 (19 giri)