MotoGP, Francesco Bagnaia: “Lavoriamo per ritrovare a Portimao lo stesso feeling di Sepang”

Quasi due settimane dopo il Gran Premio della Malesia, il circus del Motomondiale torna in Europa per affrontare l’ultimo doppio appuntamento della stagione 2025. Questo weekend, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, il meraviglioso circuito di Portimao ospiterà il Gran Premio del Portogallo con Francesco Bagnaia che proverà a confermarsi uno dei protagonisti assoluti nelle posizioni di vertice dopo le prestazioni incoraggianti di Sepang.

“Sono tornato dalla Malesia con un po’ di amaro in bocca ma anche delle sensazioni positive. Sicuramente la gara di domenica non è finita nel migliore dei modi anche se siamo stati competitivi durante tutto il weekend. Questa era una cosa che ci era mancata negli ultimi GP e dobbiamo continuare in questa direzione“, dichiara Pecco ricordando la foratura che lo ha costretto al ritiro nei giri conclusivi della gara malese.

Alla vigilia del weekend portoghese il tre volte campione del mondo ha poi aggiunto, sempre tramite i canali ufficiali della Ducati: “Portimao è sicuramente un tracciato particolare con caratteristiche uniche. Lavoriamo per trovare la stessa confidenza alla guida che abbiamo ritrovato a Sepang“. Bagnaia si sta giocando il terzo posto in classifica generale con l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che adesso ha un vantaggio di 5 punti sul ducatista.