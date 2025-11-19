MotoGP, doppietta Aprilia nel test di Valencia. Bagnaia ottimista, Yamaha entra nell’era V4

Il 2025 della MotoGP è andato ufficialmente in archivio martedì 18 novembre con il test ufficiale di Valencia in vista della prossima stagione. Assenti per infortunio Marc Marquez e Franco Morbidelli, al circuito Ricardo Tormo di Cheste tutte le case hanno provato alcune novità in ottica 2026 per raccogliere dati preziosi in attesa di fare davvero sul serio a partire dai test di febbraio in Malesia e Thailandia.

Due giorni dopo aver fatto doppietta nell’ultimo Gran Premio dell’anno, Aprilia si conferma al vertice anche nei test valenciani monopolizzando le prime due posizioni della classifica con Raul Fernandez leader in 1’29″373 davanti a Marco Bezzecchi di soli 27 millesimi. Aggiornamenti importanti nell’aerodinamica anteriore per la RS-GP, con il campione mondiale 2024 Jorge Martin (16° a 0.621) che ha provato un telaio già utilizzato dal “Bez” nelle ultime tappe iridate del 2025.

Segnali positivi in casa Ducati, con i piloti Gresini molto veloci (3° Alex Marquez a 84 millesimi, 4° Fermin Aldeguer a 177 millesimi dalla vetta) e le buone sensazioni provate da Francesco Bagnaia alla guida della prima versione della GP26. Pecco sembra aver migliorato notevolmente il feeling all’anteriore in ingresso curva, trovando un ottimo passo e non andando oltre la decima piazza a 0.358 da Fernandez senza effettuare un vero time-attack anche a causa di una caduta a 45 minuti dalla fine.

Soddisfazione anche per il futuro test rider ufficiale Ducati MotoGP nel 2026 Nicolò Bulega, ottavo a meno di tre decimi dal leader e subito alle spalle della Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Nuova carena per le KTM Factory, con Pedro Acosta 5° e Brad Binder 9°, mentre in Tech3 Maverick Viñales (molto rapido al 6° posto assoluto) ed Enea Bastianini hanno provato una nuova configurazione della sella.

Nuovo motore e altri aggiornamenti tra sella e aerodinamica per la Honda, con Joan Mir il migliore del lotto in 12ma piazza poco davanti a Johann Zarco e Luca Marini, mentre il rookie brasiliano Diogo Moreira ha utilizzato la versione 2025 della RC213V per cominciare a prendere confidenza con la MotoGP attestandosi al 22° posto con 1.824 di ritardo.

Entra nel vivo la rivoluzione Yamaha, in pista con il motore V4 sulle M1 ufficiali e anche su quelle del team Prima Pramac. I primi riscontri non sembrano incoraggianti a livello di velocità, con Fabio Quartararo solo 15° a mezzo secondo dalla testa in attesa di rimanere a Valencia per un’altra giornata di test privati in cui verranno provate delle novità anche su telaio e aerodinamica. Non male il debutto nella categoria del turco campione mondiale Superbike in carica Toprak Razgatlioglu, seconda miglior Yamaha in classifica a 7 decimi dal Diablo.

CLASSIFICA TEST VALENCIA MOTOGP 2025

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.373 43 52 330.5

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.400 46 60 0.027 0.027 340.3

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.457 42 53 0.084 0.057 333.7

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.550 47 55 0.177 0.093 333.7

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.581 38 53 0.208 0.031 332.1

6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.620 49 56 0.247 0.039 333.7

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.641 33 47 0.268 0.021 335.4

8 16 Nicolo BULEGA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.661 38 45 0.288 0.020 330.5

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.711 46 52 0.338 0.050 333.7

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.731 32 50 0.358 0.020 335.4

11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.834 58 64 0.461 0.103 332.1

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.872 24 37 0.499 0.038 337.0

13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.894 41 46 0.521 0.022 335.4

14 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.916 21 44 0.543 0.022 333.7

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.927 36 46 0.554 0.011 327.4

16 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.994 41 52 0.621 0.067 333.7

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.291 44 47 0.918 0.297 337.0

18 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.667 43 53 1.294 0.376 330.5

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.720 4 33 1.347 0.053 327.4

20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.864 49 51 1.491 0.144 325.8

21 11 Diogo MOREIRA BRA Honda LCR HONDA 1’31.197 53 57 1.824 0.333 335.4

22 13 Celestino VIETTI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’32.511 21 24 3.138 1.314 332.1