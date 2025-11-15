MotoGP: Davide Tardozzi: “Chiediamo scusa a Bagnaia, colpa nostra se è rimasto senza benzina in qualifica”

Prosegue il periodo complicato in casa Ducati, reduce da un sabato tutt’altro che indimenticabile al GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena presso il circuito Ricardo Tormo. In occasione della Sprint Race infatti Francesco Bagnaia non è andato oltre la quattordicesima posizione, complice anche una qualifica difficile, dove non ha passato il taglio per il Q2.

A questo proposito, “Pecco” nel post gara corta è stato chiamato dalla Direzione Gara per analizzare quanto successo durante il Q1, quando ad un certo punto è rimasto senza benzina. A spiegare quanto accaduto è stato il Team Manager della casa di Borgo Panigale Davide Tardozzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia.

“Siamo andati in Direzione gara perché gli steward volevano fargli vedere il momento in cui è rimasto senza benzina, secondo loro doveva subito uscire nella via di fuga – ha detto Tardozzi – Pecco ha detto loro di essere stato attento a non creare problemi a nessuno, di fatto non ha creato problemi a nessuno. La moto è stata portata via immediatamente. Hanno visionato insieme i video, non ci sarà alcuna penalizzazione”.

Tardozzi ha poi proseguito: “Stanno cercando di istruire o educare i piloti a gestire le cose nel miglior modo possibile. Pecco ha portato le sue ragioni, loro hanno capito. Quando la moto si è fermata si è subito spostato sulla ghiaia. Abbiamo fatto un errore di valutazione noi, gli abbiamo chiesto scusa. Ci ha penalizzato molto, ero convinto che Pecco potesse entrare in Q2. Abbiamo sbagliato, ci scusiamo. Io credo che Pecco potesse andare più forte, ma come spesso succede a stare dietro a piloti meno veloci ti devi adeguare, l’anteriore si surriscalda e fai fatica a passare. Non è vero che in MotoGP non si fanno sorpassi, ma in alcune piste è più difficile”.