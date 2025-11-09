MotoGP, Davide Tardozzi: “Bulega oggi è stato bravo. Bagnaia? Stiamo facendo il massimo, ma parleremo con lui”

Una domenica a due facce per Davide Tardozzi. Il Team Manager della Ducati divide in due filoni l’analisi al termine del GP del Portogallo (penultimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP). Il primo, più corposo, dedicato alla buona prestazione della star della Superbike Nicolò Bulega, reclutato per sostituire Marc Marquez negli ultimi due weekend della stagione. Il secondo, più sbrigativo, riguardante la crisi nera che sta affrontando Francesco Bagnaia che, anche oggi, non ha portato a termine la gara.

In prima battuta Tardozzi ha parlato del giovane centauro, oggi quindicesimo conquistando il primo punto della carriera nella classe Regina: “Malgrado la posizione possa sembrare bassa, questo non lo è affatto – ha detto Tardozzi a Sky – Nicolò ieri ha commesso un errore che si è ripercosso anche nella prestazione di oggi, non voleva sbagliare nuovamente e ha fatto una prima gara molto calma. Negli ultimi giri nonostante un errore per passare Oliveira ha fatto un 39 e 3 , era il ritmo dei primi cinque. Ha un lavoro importante per noi l’anno prossimo. L’apprendistato che sta facendo adesso sarà importante per lo sviluppo dell’850”.

Successivamente, l’autorità Ducati ha parlato di Bagnaia: “La velocità di Pecco non è mai stata in discussione, in questo momento c’è un rapporto di non fiducia con la moto che lo mette in difficoltà. Noi abbiamo fatto di tutto, o meglio crediamo di avere fatto di tutto. Se questo non è successo dovremmo parlarci, capire le motivazioni. Lo possiamo fare anche prima di Valencia, dove speriamo possa puntare di nuovo al podio”.

In ultimo Tardozzi ha sottolineato il doppio impegno che coinvolgerà Bulega nella prossima annata sportiva (dove sarà anche collaudatore): “Oggi, lo ribadisco, è stato bravo; ieri ha sbagliato perché non conosceva la moto ed i device che sono nella MotoGP. Prossima stagione? Noi abbiamo voluto prendere capra e cavoli; ci fidiamo di lui, non sottovalutiamo il Mondiale Superbike perché crediamo che Oliveirà sulla BMW sarà molto competitivo, non sarà facile vincerlo. E’ una scommessa che abbiamo fatto insieme, siamo convinti che possa gestire bene entrambe le situazioni. La data dei test non c’è, i primi li farà Michele Pirro, da metà stagione in poi ci penserà Nicolò”.