MotoGP, Bezzecchi si prende la pole anche a Valencia! Di Giannantonio 3°, Bagnaia fuori in Q1

Marco Bezzecchi si conferma il pilota più in forma della griglia e primeggia anche nelle qualifiche per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Quinta pole position dell’anno e nona della carriera in top class (diventano 13 nel complesso prendendo in considerazione Moto2 e Moto3) per il romagnolo dell’Aprilia, che andrà a caccia tra oggi pomeriggio e domani della sua prima doppietta Sprint+GP.

Il Bez ha avuto il merito di mettere assieme un time-attack praticamente perfetto, fermando il cronometro in 1’28″809 e proponendo la sua candidatura al ruolo di favorito principale per la vittoria nelle due manche del weekend al circuito Ricardo Tormo di Cheste. Distacchi minimi in Q2, con cinque piloti racchiusi in meno di un decimo e capaci di scendere sotto il precedente record della pista (1’28″931 di Maverick Viñales nel 2023).

Alle spalle di Bezzecchi completano la prima fila Alex Marquez con la Ducati Gresini e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, rispettivamente a 26 e 44 millesimi dalla pole. Quarta posizione a 58 millesimi per un ottimo Raul Fernandez (proveniente dal Q1) con l’Aprilia Trackhouse subito davanti alla KTM di Pedro Acosta (5° a 96 millesimi) e alla Yamaha di Fabio Quartararo (6° a 169 millesimi).

Settimo a 0.257 Franco Morbidelli con la Ducati VR46, mentre non hanno superato il taglio in Q1 tutti gli altri italiani: 13° Luca Marini con la Honda, solo 16° uno sfortunatissimo Francesco Bagnaia con la Ducati Factory (affossato da un problema sulla moto durante il secondo run mentre si stava giocando la qualificazione), 20° Enea Bastianini con la KTM e 22° il quasi esordiente Nicolò Bulega con l’altra Ducati ufficiale.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP VALENCIA 2025 MOTOGP

1 M. Bezzecchi 1’28.809

2 A. Marquez +0.026

3 F. Di Giannantonio +0.044

4 R. Fernandez +0.058

5 P. Acosta +0.096

6 F. Quartararo +0.169

7 F. Morbidelli +0.257

8 J. Miller +0.335

9 F. Aldeguer +0.360

10 J. Mir +0.424

11 J. Zarco +0.542

12 A. Ogura +0.562

13 L. Marini

14 A. Espargarò

15 B. Binder

16 F. Bagnaia

17 J. Martin

18 M. Oliveira

19 A. Rins

20 E. Bastianini

21 M. Viñales

22 N. Bulega

23 A. Fernandez

24 S. Chantra