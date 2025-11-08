MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint di Portimao in volata. Bezzecchi sul podio, Bagnaia in crisi

Alex Marquez prevale su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi al termine di una sfida infuocata sui saliscendi di Portimao e vince in volata la Sprint del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda affermazione dell’anno in una manche del sabato per il fratello minore di Marc, che si toglie una bella soddisfazione dopo aver festeggiato in Malesia la certezza del secondo posto finale in campionato.

Appuntamento ulteriormente rimandato con la prima vittoria in top class (in una corsa breve o lunga) per Acosta, che deve archiviare un altro secondo posto rendendosi comunque protagonista di una prestazione di alto profilo con la KTM. Terza piazza agrodolce per il pole-man italiano Bezzecchi, incapace di fare la differenza negli ultimi giri in sella alla sua Aprilia.

Quarta posizione di spessore per la Yamaha con Fabio Quartararo, che ha avuto il merito di precedere al traguardo le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer, mentre Francesco Bagnaia è andato in crisi nelle battute conclusive della Sprint sprofondando in ottava piazza. Da segnalare la caduta ed il ritiro della new entry Nicolò Bulega.

Al termine della Sprint portoghese, Marc Marquez (già campione del mondo con largo anticipo) guida la classifica generale con un vantaggio di 120 punti su Alex Marquez, 247 su Bezzecchi, 257 su Bagnaia, 276 su Acosta, 314 su Di Giannantonio, 318 su Morbidelli, 355 su Aldeguer e 357 su Quartararo.

CLASSIFICA SPRINT GP PORTOGALLO 2025 MOTOGP

1 12 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’50.075 166.6

2 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’50.195 166.6 0.120

3 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’50.712 166.6 0.637

4 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’55.351 165.9 5.276

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’56.163 165.8 6.088

6 4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’58.939 165.4 8.864

7 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’58.961 165.4 8.886

8 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’58.973 165.4 8.898

9 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’59.127 165.4 9.052

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’00.196 165.2 10.121

11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’00.365 165.2 10.290

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’02.091 165.0 12.016

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’03.544 164.8 13.469

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’03.975 164.7 13.900

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’04.595 164.6 14.520

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’05.364 164.5 15.289

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’12.936 163.5 22.861

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’15.531 163.1 25.456

Not classified

11 Nicolo BULEGA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 5’07.395 161.3 9 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 5’34.012 148.4 9 laps

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 3’46.615 145.8 10 laps