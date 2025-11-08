MotoGP, Alex Marquez: “Una vittoria non facile, ho gestito al meglio le gomme”

Era il grande favorito e lo ha ampiamente confermato. Alex Marquez, infatti, centra il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025 e conferma che le previsioni degli avversari erano assolutamente ben fondate.

Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il portacolori del team Ducati Gresini ha preceduto di un soffio (+0.120 millesimi) Pedro Acosta, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 637 millesimi. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 5.2 secondi, quinta per Fabio Di Giannantonio a 6.0 mentre è sesto Fermin Aldeguer a 8.8. Settimo Johann Zarco a 8.8 che brucia sul traguardo Pecco Bagnaia. Nono Brad Binder a 9.0 mentre completa la top10 Pol Espargarò a 10.1.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota spagnolo ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito: “Sono molto contento per questa vittoria! Abbiamo lottato davvero e ho preso anche qualche rischio per vincere. Per fortuna è andato tutto bene. La sensazione sulla moto era molto buona, anche la conduzione dell’ultima curva. Le gomme? Ho spremuto tutto nel finale, dopo averle gestite bene. A questo punto testa a domani. Non sarà sufficiente quello che ho fatto oggi, dovremo aggiungere qualcosa”.