MotoGP, Alex Marquez svetta in FP1 a Portimao. Bulega stupisce ed è subito davanti a Bagnaia

Il vice-campione iridato Alex Marquez si conferma il punto di riferimento della griglia in assenza di suo fratello Marc e, dopo la vittoria nel GP della Malesia, realizza il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. A Portimao lo spagnolo del team Gresini è partito forte, dimostrandosi competitivo sul passo e fermando il cronometro in 1’39″145.

A conti fatti quella di Alex è l’unica Ducati nella top5 della FP1, infatti i primi inseguitori del leader sono nell’ordine Marco Bezzecchi sull’Aprilia (2° a 196 millesimi dalla vetta con un gran ritmo), l’australiano Jack Miller sulla Yamaha Pramac (3° a 233 millesimi), il francese Johann Zarco sulla Honda LCR (4° a 349 millesimi) ed il collaudatore spagnolo della KTM Pol Espargarò (5° a 361 millesimi).

Sesta piazza a 0.389 dalla testa per Franco Morbidelli con la Ducati GP24 del team VR46, precedendo le Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir, distanti rispettivamente 404 e 405 millesimi dal miglior tempo della sessione. Completano il quadro dei migliori dieci Pedro Acosta (9° a 0.521) con la KTM e Fermin Aldeguer (10° a 0.540) con la Ducati Gresini.

FP1 a due facce per il team Factory Ducati, che ha visto un convincente debutto nella categoria di Nicolò Bulega (prenderà il posto di Marc Marquez anche a Valencia) con il 14° tempo assoluto a soli 928 millesimi dal primo, mentre Francesco Bagnaia non ha trovato un buon feeling riscontrando alcune problematiche sulla moto e non andando oltre un modesto 17° posto a 1.161.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO MOTOGP 2025

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.145 7 19 343.9

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.341 20 20 0.196 0.196 341.7

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.378 18 19 0.233 0.037 342.8

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’39.494 6 17 0.349 0.116 345.0

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.506 18 18 0.361 0.012 342.8

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.534 15 18 0.389 0.028 342.8

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.549 15 19 0.404 0.015 346.1

8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.550 16 16 0.405 0.001 343.9

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.666 18 18 0.521 0.116 342.8

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.685 6 17 0.540 0.019 339.6

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.732 17 19 0.587 0.047 337.5

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.737 11 16 0.592 0.005 342.8

13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.986 18 19 0.841 0.249 340.6

14 11 Nicolo BULEGA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.073 21 21 0.928 0.087 338.5

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.185 19 21 1.040 0.112 346.1

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’40.221 17 20 1.076 0.036 339.6

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.306 16 18 1.161 0.085 345.0

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’40.349 7 11 1.204 0.043 337.5

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’40.400 18 19 1.255 0.051 343.9

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.857 17 18 1.712 0.457 340.6

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’41.263 14 18 2.118 0.406 340.6

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’41.520 5 18 2.375 0.257 341.7