MotoGP, Alex Marquez: “Bezzecchi ha qualcosa in più, ma ci possiamo permettere di rischiare”

Alex Marquez partirà dalla prima fila in occasione del GP di Valencia, atto finale del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento presso il celeberrimo tracciato Ricardo Tormo della città iberica. Buona la prestazione dello spagnolo che, nella fattispecie, ha ottenuto la seconda posizione, confermandosi uno dei piloti più in forma della stagione.

Precisamente il centauro in forza al Team Gresini ha raccolto uno scarto di 0.026 rispetto ad un super Marco Bezzecchi che, in sella all’Aprilia, ha conquistato la quinta pole position di questa annata sportiva, fermando il cronometro a 2:42.475. Terza invece la Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, il quale ha guadagnato un gap di 0.044.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto: “Sono soddisfatto, sappiamo che non siamo al top per lottare, ci manca ancora qualcosa sul passo di gara. Sono stato bene, abbiamo provato qualcosa stamattina, vedremo se per la gara avremo un altro ritmo“.

Marquez ha poi chiosato: “La scorsa settimana con Bezzecchi eravamo pari fino a domenica, poi lui ha staccato tutti nella gara lunga. Qui sembra che loro abbiano qualcosa più di noi. Ma non ci giochiamo niente, è l’ultima gara. Ci possiamo permettere di rischiare”.