Moto3: Fernandez vince l’ultima gara dell’anno a Valencia. Guido Pini sfiora il podio

L’ultima gara della stagione va ad Adrian Fernandez. L’iberico si è imposto in occasione del GP di Valencia, atto conclusivo del Motomondiale 2025 di Moto3 andato in scena questo fine settimana presso il circuito Ricardo Tormo.

Una gara partita in modo complicato per lo spagnolo in forza alla Leopard Racing che, allo spegnimento dei semafori, commette un piccolo errore, poi prontamente riparato dopo pochi metri e tenere egregiamente testa della gara, arginando gli attacchi degli avversari e mantenendo il comando fino alla bandiera a scacchi.

Al secondo posto si è piazzato invece Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), abile a beffare Taiyo Furusato (Honda Team Asia), piazzatosi al terzo posto. Sfiora il podio invece Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale si è concesso il lusso di battere l’avversario di sempre Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quinto classificato.

In top 10 anche la SIC58 Squadra Corse di Luca Lunetta, settimo, mentre il compagno di scuderia Stefano Nepa si è accomodato al dodicesimo posto. Da segnalare poi la diciottesima piazza di Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), la diciannovesima di Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA), diciannovesimo, e la ventunesima di Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

La classifica definitiva del Mondiale vede quindi Josè Antonio Rueda trionfare con 365 punti, seguito da Angel Piqueras (281) e da Maximo Quiles (274). Nessun italiano è riuscito a centrare la top 10. Il miglior in tal senso è stato Luca Lunetta, dodicesimo con 125 punti. Al netto degli infortuni, la speranza è che nel 2026 si possa tornare veramente ad incidere.