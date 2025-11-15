GP Valencia
Moto3: Fernandez centra l’ultima pole della stagione a Valencia, Lunetta in seconda fila
Adrian Fernandez si prende l’ultima pole position della stagione. Il pilota in forza alla Leopard Racing si è piazzato davanti a tutti in occasione delle qualifiche valide per il GP di Valencia, atto finale del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo weekend presso il circuito Ricardo Tormo.
Nello specifico l’iberico ha fermato il cronometro a 1:36.990, precedendo di 0.136 il compagno di squadra David Almansa, secondo davanti al rookie Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), terzo con 0.175 e particolarmente in palla considerato il suo obiettivo di centrare la seconda posizione nella classifica piloti.
L’Italia sorride in seconda fila, complice la quarta piazza strappata dalla SIC58 Squadra Corse di Luca Lunetta, il quale ha raccolto un gap di 0.261. Benissimo inoltre l’argentino Marco Morelli (GRYD – MLav Racing), quinto a +0.306 togliendosi il lusso di superare Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), sesto a +0.400.
Terza fila inoltre per Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), settimo con +0.411, mentre Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) si è dovuto accontentare della quattordicesima piazzola. In ombra anche Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), diciassettesimo con uno scarto di 0.862. Domani la gara scatterà alle ore 11:00.