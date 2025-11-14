Moto3, David Almansa fa il vuoto nelle pre-qualifiche di Valencia. Bene Guido Pini 4°

Uno straordinario David Almansa ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, abbiamo assistito ad un turno regolare, con le condizioni meteo che sono andate in miglioramento con sole pieno e temperature

David Almansa (Honda Leopard) ha polverizzato il record della pista facendo segnare un clamoroso 1:37.333 andando a migliorare il record di Brad Binder che resisteva dal lontano 2020. Alle sue spalle, a 310 millesimi, il connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) mentre è terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 489.

Quarta posizione per il primo degli italiani, Guido Pini (KTM IntactGP) a 523 millesimi, quinta per il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) a 579 mentre è sesto lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 686. Settimo il connazionale Jesus Rios (Honda Snipers) a 793, davanti all’ennesimo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) ottavo a 797. Nono il padrone di casa Angel Piqueras (Honda Leopard) a 837, mentre completa la top10 l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) 1.005.

Gli altri italiani: si ferma in 14a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.116 dalla vetta, ma strappa con le unghie e con i denti la top14, quindi in 17a posizione Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.216, davanti a

Matteo Bertelle (KTM MTA) a 1.264. Non va oltre la 21a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.444, quindi 22° Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 1.511.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista di un sabato davvero interessante che vedrà la seconda sessione di prove libere scattare alle ore 08.40, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 12.45 con la Q1, mentre la Q2 inizierà alle ore 13.10.