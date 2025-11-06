Moto3, come sta Noah Dettwiler? Le condizioni migliorano. Torna in Europa, poi una nuova operazione

Arrivano notizie incoraggianti sulla salute di Noah Dettwiler dopo il rovinoso incidente avvenuto lo scorso 26 ottobre, durante il giro di installazione del Gran Premio di Malesia di Moto3, nel quale aveva subito diversi arresti cardiaci, lesioni ai polmoni e alla milza, nonché una frattura alla gamba. Il ventenne elvetico è rimasto diversi giorni in terapia intensiva, uscendo poi dalle condizioni critiche.

Il suo stato di salute continua a migliorare e a breve gli consentirà di tornare in Europa, come spiegato dal suo Team in una nota stampa: “Le condizioni di Noah sono migliorate in maniera significativa negli ultimi giorni, dunque i medici che lo stanno seguendo a Kuala Lumpur hanno dato il semaforo verde per il suo trasferimento in Svizzera.

Mercoledì 5 novembre, una task force della Rega (la Guardia aerea svizzera di soccorso, ndr) ha fatto visita a Noah, spiegando i dettagli del suo ritorno a Zurigo. Una volta atterrato, sarà subito portato nella clinica dove dovrà essere nuovamente operato alla gamba. Dopodichè, potrà effettivamente cominciare la riabilitazione. La famiglia di Noah tornerà assieme a lui. Vogliamo ringraziare sia la Rega che tutti i medici malesi, i quali hanno fornito un’assistenza di primo livello”.

Dunque, procede quello che si annuncia un lungo processo di recupero. Si vedrà quali saranno i tempi necessari a Dettwiler per essere in grado di tornare in sella, con la consapevolezza di poter avere un’altra possibilità nel Motomondiale. Difatti Paolo Simoncelli nei giorni scorsi ha dichiarato di voler mettere sotto contratto lo sfortunato elvetico, garantendogli una sella nella Sic58 Squadra Corse per il 2026, al fianco dell’irlandese Casey O’Gorman.