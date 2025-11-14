GP Valencia
Moto3, Carpe sfiora il record della pista a Valencia in FP1. Pini e Lunetta in top10
Alvaro Carpe ha firmato il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Il rookie spagnolo del team Red Bull KTM Ajo si è avvicinato a meno di un decimo dal record della pista, stabilito nel 2020 da Darryn Binder in 1’38″286.
Carpe ha fermato il cronometro sull’1’38″357 già in FP1 e potrà dunque attaccare (insieme ad altri piloti) il primato ufficiale del circuito tra poche ore durante le pre-qualifiche, in attesa di giocarsi la pole position e soprattutto il successo di tappa tra sabato e domenica. Secondo posto a 86 millesimi dalla vetta per l’australiano Joel Kelso (LEVELUP-MTA), mentre il padrone di casa iberico Adrian Fernandez si è inserito in terza piazza a 312 millesimi dal leader con la Honda del team Leopard.
Segnali positivi anche per Maximo Quiles, 4° a 0.408 davanti all’argentino Valentin Perrone, all’altro spagnolo David Almansa, al britannico Scott Ogden e all’irlandese Casey O’Gorman. Completano la top10 gli azzurri Guido Pini e Luca Lunetta, rispettivamente a 1.062 e a 1.128 dalla testa. Molto più lontani gli altri azzurri: 18° Stefano Nepa, 19° Nicola Carraro, 20° Dennis Foggia e 23° Matteo Bertelle.
CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA MOTO3 2025
1 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.357 15 17 229.9
2 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1’38.443 16 18 0.086 0.086 229.2
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’38.669 18 18 0.312 0.226 232.2
4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1’38.765 15 16 0.408 0.096 232.2
5 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.874 18 19 0.517 0.109 228.4
6 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1’39.081 17 17 0.724 0.207 233.0
7 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’39.302 18 18 0.945 0.221 232.2
8 67 Casey O’GORMAN IRL LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’39.416 18 18 1.059 0.114 231.5
9 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1’39.419 15 16 1.062 0.003 230.7
10 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.485 18 18 1.128 0.066 225.4
11 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.646 15 18 1.289 0.161 225.4
12 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’39.701 12 17 1.344 0.055 233.8
13 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 1’39.711 15 18 1.354 0.010 235.4
14 95 Marco MORELLI ARG GRYD – Mlav Racing HONDA 1’39.747 14 16 1.390 0.036 229.2
15 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1’39.791 13 13 1.434 0.044 233.0
16 45 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’39.972 14 16 1.615 0.181 231.5
17 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 1’40.127 14 16 1.770 0.155 232.2
18 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.178 15 17 1.821 0.051 227.6
19 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’40.346 17 17 1.989 0.168 229.9
20 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Valresa Aspar Team KTM 1’40.505 14 14 2.148 0.159 234.6
21 2 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.522 17 17 2.165 0.017 229.2
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.613 8 13 2.256 0.091 233.8
23 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 1’40.685 7 18 2.328 0.072 233.8
24 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1’40.785 15 15 2.428 0.100 228.4
25 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 1’41.675 6 6 3.318 0.890 224.7
26 13 Hakim DANISH MAL FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 1’43.258 15 15 4.901 1.583 229.2