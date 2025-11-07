Moto3: Almansa in testa nelle pre-qualifiche di Portimão, Lunetta e Foggia nei 14

Sono da poco terminate le pre-qualifiche Moto3 del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão, al termine di una sessione conclusa in anticipo a causa della pioggia, è stato David Almansa ad anticipare tutti, mettendo a segno un ottimo 1:47.056. Accesso diretto al Q2 per lo spagnolo che è pronto a recitare un ruolo da protagonista nel weekend portoghese.

Seconda posizione per il giapponese per Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) che si ferma a 135 millesimi dalla migliore prestazione. Terza piazza per Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) che paga 239 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per il compagno di squadra Dennis Foggia, che ha sfruttato alla perfezione i giri finali prima dell’arrivo della pioggia. L’italiano chiude la manche a 274 millesimi dal primo posto.

Accede direttamente al Q2 anche Adrian Fernandez (Leopard), quinto a 208 millesimi. Sesta casella per l’altro azzurro Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) che si ferma a 339 millesimi da Almansa. Fuori dalla top 14 tutti gli altri italiani. Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team)chiude quindicesimo a 983 millesimi, seguito da Matteo Bertelle (LevelUP-MTA) sedicesimo a 1.038. Eliminati anche Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), diciottesimo a 1.116 e Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) ventesimo a 1.156.