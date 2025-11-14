Moto2: Escrig svetta nella prima sessione di libere a Valencia, secondo Gonzalez. 5° Moreira

Comincia con la buona prestazione di Alex Escrig il primo turno di prove libere al GP di Valencia, atto finale del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il circuito sul circuito Ricardo Tomo. Una sorpresa quanto fatto dal padrone di casa che, per l’occasione, ha segnato anche il nuovo record ella pista in una prova tutto sommato molto equilibrata in termini di forze messe in campo.

Sessione comunque complicata quella andata in scena sul tracciato iberico, contrassegnata da una brutta doppia caduta che ha coinvolto Adrian Huertas ed Ayumi Sasaki e che ha provocato una bandiera rossa. Al rientro a spuntarla è stato proprio il pilota in forza alla KLINT Forward Factory Team, capace di fermare il cronometro a 1:33.050, rifilando 0.139 a Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo precedendo Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo), terzo con +0.260.

Non lontano poi il principale favorito per il titolo Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), quinto con uno scarto di 0.307 piazzandosi alle spalle di Sergio Garcia (ITALJET Gresini Moto2), quarto a +0.301 e davanti a Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), sesto a +0.328.

In top 14 poi Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), fermatosi al dodicesimo posto con un distacco di +0.519. Sedicesimo invece Celestino Vietti (SpedRS Team) con +0.675.