Moto2: Diogo Moreira conquista una pole fondamentale a Portimão, nono Vietti

Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão, al termine del Q2, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Diogo Moreira. Il brasiliano, in testa alla classifica piloti, ha concluso la sessione con il crono di 1:41.168, nuovo record della pista , ottenendo una pole position importante in vista della gara di domani.

Seconda posizione per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), beffato dal sudamericano per soli 17 millesimi. Completa la prima fila in griglia Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) che paga 149 millesimi dalla vetta. Quarta casella per il belga Barry Baltus (Fantic Racing) a 169 millesimi dalla migliore prestazione. Dietro di lui il compagno di squadra Aron Canet (+0.187), caduto nei minuti finali.

Sesto Daniel Holgado (CF Moto Aspar Team, +0.236), quindi Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo, +0.273). Solo ottavo Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che si ferma a 331 millesimi dal rivale brasiliano. Lo spagnolo sarà costretto domani ad una grande rimonta per tenere vivo il sogno Mondiale. Nono il primo degli italiano Celestino Vietti (SpeedRS Team, +0.387). Quindicesimo invece l’altro azzurro in griglia Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, +0.584).