Moto2, Canet svetta nella FP1 del GP di Portogallo. Vietti 4° precede Moreira, 8° Gonzalez

Aron Canet ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido tracciato di Portimao abbiamo assistito al primo capitolo di un weekend che potrebbe essere anche decisivo per la corsa al titolo. Diogo Moreira e Manuel Gonzalez sono pronti per incrociare le proprie armi in vista di una caccia al successo finale che si fa davvero rovente. Buoni spunti, invece, per i colori italiani con i due nostri portacolori entrambi nella top10.

Aron Canet (Kalex Fantic), come detto, ha messo a segno un ottimo 1:41.440, con 163 millesimi sul britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) mentre è terzo l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 229. Quarta posizione per il primo degli italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) a 247 millesimi, quinto il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 251 chiudendo, quindi, davanti al rivale diretto in questo primo turno.

Sesto lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 270 millesimi dalla vetta, davanti a Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) settimo a 276, quindi ottavo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 333. Nono il suo connazionale Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo) a 391, mentre completa la top10 il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 446.

A questo punto la classe mediana si prepara per le pre-qualifiche delle ore 15.05 italiane (le ore 14.05 locali) che andranno a definire la top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1.