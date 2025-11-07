Moto2, Canet domina le pre-qualifiche a Portimao. Gonzalez mette pressione a Moreira

Aron Canet chiude in bellezza il venerdì di Portimao e ribadisce la sua supremazia odierna anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2025, valevole come ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del team Fantic ha migliorato ulteriormente di due decimi e mezzo il suo record della pista firmato nella FP1 mattutina, scendendo fino ad un impressionante 1’41″210.

Canet ha preceduto di 192 millesimi il britannico Jake Dixon (team Marc VDS), mentre tutti gli altri hanno accusato dei distacchi veramente pesanti in vista del prosieguo del fine settimana lusitano. Terzo posto a 448 millesimi dalla vetta per lo spagnolo Albert Arenas (ITALJET Gresini), l’ultimo a contenere il gap sotto al mezzo secondo.

Quarta piazza tutto sommato incoraggiante dopo la pesante caduta di Sepang per l’ex leader del campionato Manuel Gonzalez (Intact GP), esattamente con lo stesso tempo al millesimo del compagno di squadra australiano Senna Agius. Completano la top10 Daniel Holgado, David Alonso, Izan Guevara, Barry Baltus e Collin Veijer, ma accedono direttamente in Q2 anche gli azzurri Celestino Vietti (11°) e Tony Arbolino (13°), l’iberico Alonso Lopez (14°) e soprattutto il brasiliano Diogo Moreira.

Il nuovo capofila della classifica generale si è attestato in dodicesima posizione a 690 millesimi da Canet, lontano però appena un decimo e mezzo dal suo primo inseguitore Gonzalez (9 punti separano i due rivali per il titolo iridato).