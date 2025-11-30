Montevarchi entra nel calendario motocross 2026 e le tappe italiane diventano 3. Ancora da assegnare 2 slot

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la nuova stagione del motocross. I Mondiali MXGP e MX2, infatti, iniziano a prendere forma. Gli organizzatori hanno confermato i 20 appuntamenti anche per la prossima annata con 3 tappe che si disputeranno in Italia, mentre due slot devono ancora essere ufficializzati. Non mancheranno le novità, non tanto a livello di gare, quanto di piste sulle quali si disputeranno.

Il via della stagione avverrà nel weekend dell’8 marzo con il Gran Premio di Argentina sul tracciato di Bariloche che va a sostituire Cordoba. Il secondo appuntamento del campionato arriverà il 22 marzo con il Gran Premio di Andalusia sul tracciato di Almonte, quindi il 29 marzo si gareggerà nel Gran Premio della Svizzera sulla pista di Frauenfeld. Il 12 e 19 aprile sarà l’Italia la grande protagonista del calendario. Si inizierà con il Gran Premio di Sardegna sul tracciato di Riola Sardo, quindi nel weekend successivo ci si sposterà più a nord per il Gran Premio del Trentino a Pietramurata. La sesta e la settima tappa previste, rispettivamente il 26 aprile ed il 10 maggio, sono ancora da definire, mentre il 24 maggio sarà tempo di Gran Premio di Francia sulla pista di LaCapelle Marival.

Nono appuntamento della stagione sarà il Gran Premio di Germania del 31 maggio nella classica sede di Teutschenthal, quindi il 7 giugno sarà la volta del Gran Premio di Lettonia di Kegums, giro di boa della stagione. Il 21 giugno arriverà una interessante novità. Il Gran Premio d’Italia si disputerà a Montevarchi in Toscana. Passiamo, quindi, al 12° evento della stagione, il Gran Premio del Portogallo di Agueda del 28 giugno. Quindi, dopo una pausa di due settimane, si tornerà in azione con il Gran Premio di Gran Bretagna che, il 19 luglio, si disputerà sulla pista di FoxHills che va a sostituire la canonica Matterley Basin. Come sempre l’estate è ricca di tappe e il 26 luglio si tornerà in azione con il Gran Premio della Repubblica Ceca di Loket, mentre il 2 agosto sarà tempo del Gran Premio delle Fiandre a Lommel.

Arriviamo alle ultime 5 gare della stagione. Il 16 agosto si correrà il Gran Premio di Svezia sul tracciato di Uddevalla, mentre il 23 agosto toccherà al Gran Premio di Olanda di Arnhem. Il rush finale prenderà il via con il Gran Premio di Turchia del 6 settembre ad Afyonkarahisar che precederà il Gran Premio di Cina del 13 settembre in quel di Shanghai, mentre il gran finale sarà rappresentato dal Gran Premio di Australia sulla pista di Darwin il 20 settembre. La stagione si concluderà, come tradizione, con il Motocross delle Nazioni che prenderà scena il 4 ottobre ad Ernée in Francia.

Andiamo a conoscere nel dettaglio il calendario della prossima stagione del Mondiale di motocross.

CALENDARIO MONDIALE MOTOCROSS 2026

1) 8 marzo – GP Argentina, Bariloche

2) 22 marzo – GP Andalusia, Almonte

3) 29 marzo – GP Svizzera, Frauenfeld

4) 12 aprile – GP Sardegna, Riola Sardo

5) 19 aprile – GP Trentino, Pietramurata

6) 26 aprile – ancora da assegnare

7) 10 maggio – ancora da assegnare

8) 24 maggio – GP Francia, LaCapelle Marival

9) 31 maggio – GP Germania, Teutschenthal

10) 7 giugno – GP Lettonia, Kegums

11) 21 giugno – GP Italia, Montevarchi

12) 28 giugno – GP Portogallo, Agueda

13) 19 luglio – GP Gran Bretagna, Foxhills

14) 26 luglio – GP Repubblica Ceca, Loket

15) 2 agosto – GP Fiandre, Lommel

16) 16 agosto – GP Svezia, Uddevalla

17) 23 agosto – GP Olanda, Arnhem

18) 5 settembre – GP Turchia, Afyonkarahisar

19) 13 settembre – GP Cina, Shanghai

20) 20 settembre – GP Australia, Darwin