Montenegro-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 18 novembre, al City Stadium di Niksic, tornerà in scena la Nazionale italiana U21 di calcio. La formazione di Silvio Baldini deve voltare pagina dopo la brutta sconfitta in Polonia e affrontare in trasferta il Montenegro (ore 18.30) per cercare di smuovere immediatamente la classifica e tenersi in linea di galleggiamento relativamente alla qualificazione diretta alla fase finale della rassegna continentale.

Allo stato attuale delle cose, gli azzurrini sono secondi nel Gruppo E con 12 punti e un distacco di 3 lunghezze dai polacchi a punteggio pieno dopo cinque partite disputate. La formazione di Baldini è ancora padrona del proprio destino perché vincendo tutti i confronti e battendo i polacchi in casa con uno scarto di almeno due reti si tradurrebbe in sicuro sorpasso.

Giova ricordare che nella competizione in programma in Albania e Serbia nel 2027, approderanno direttamente le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda. Le altre otto seconde classificate disputeranno gli spareggi per determinare le rimanenti quattro formazioni presenti.Pertanto la compagine tricolore dovrà conquistare il primato, onde evitare complicazioni particolari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Montenegro-Italia, valevole per la sesta giornata del girone di qualificazione per gli Europei U21 di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD; in diretta streaming su RaiPlay; in diretta live testuale su OA Sport.

MONTENEGRO-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO U21

Martedì 18 novembre

Ore 18.30 Montenegro vs Italia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA MONTENEGRO-ITALIA U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.