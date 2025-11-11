Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 10 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, martedì 11 novembre, verranno assegnati i titoli in altre due specialità olimpiche, quelle della pistola mista e della carabina tre posizioni maschile, mentre si disputeranno le eliminatorie della carabina tre posizioni femminile.

L’Italia sarà rappresentata quest’oggi da otto tiratori: nella carabina tre posizioni maschile saranno al via Lorenzo Bacci, Simon Weithaler ed Edoardo Bonazzi, mentre nella carabina tre posizioni femminile saranno presenti Carlotta Salafia, Sofia Benett e Sofia Ceccarello, infine nella pistola mista saranno in gara Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini.

La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Di seguito il programma odierno della rassegna iridata di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025

Martedì 11 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile (Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci, Simon Weithaler)

10.45 Qualificazioni pistola 10m mista, 1a batteria (Italia: Vittoria Toffalini/Federico Nilo Maldini)

10.45 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile, 1a batteria (Carlotta Salafia, Sofia Benetti)

11.00 Finale carabina 3 posizioni 50m maschile

12.00 Qualificazioni pistola 10m mista, 2a batteria

13.00 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile, 2a batteria (Sofia Ceccarello)

13.30 Finale pistola 10m mista

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.