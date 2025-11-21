Mondiali calcio a 5 femminile 2025 oggi: orari partite 21 novembre, programma, tv, streaming

Dopo tanta attesa ci siamo: i Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 sono pronti a debuttare sulla scena sportiva internazionale per la prima volta nella loro storia.

Si compie un passo decisivo, in questo 21 novembre: lo start è previsto con le due partite del Gruppo A. Nella prima, quella delle 11.00, spazio a Marocco e Argentina, nella seconda invece sarà il momento delle padrone di casa: le Filippine, alle 13.30, incrociano i loro destini con la Polonia.

Le gare di venerdì 21 novembre, della prima giornata dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, saranno visibili in diretta streaming gratuita, previa registrazione, sulla piattaforma FIFA+. Al termine dei due incontri OA Sport vi fornirà il racconto della giornata, per capire quali saranno le squadre che usciranno meglio dai primi 40 minuti di gioco.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025 OGGI:

Venerdì 21 novembre

11.00 Marocco-Argentina (Gruppo A)

13.30 Filippine-Polonia (Gruppo A)

PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FIFA+