BMX
Mondiali BMX freestyle, Bonalda conclude al quinto posto nel Trials 20”. Tripletta cinese nel Park femminile
Nell’ultima giornata dei Mondiali di BMX freestyle, competizione che si è conclusa a Riad, l’azzurro Diego Bonalda conclude in quinta posizione la finale del Trials 20”. Da segnalare il dominio della Spagna che vince altri due ori nel Trials e la tripletta della Cina nel Park femminile.
La Spagna si conferma ancora una volta come nazione dominante nel Trials. Nella finale dell’Elite donne Alba Riera conquista il titolo iridato con 270 punti precedendo di sole dieci lunghezze la connazionale Vera Baron, seconda a quota 260. Completa il podio, nettamente più staccata, la francese Nina Vabre che si mette al collo la medaglia di bronzo con 150 punti.
Nel Trials maschile 26” successo finale del britannico Charlie Rolls, classe 2001, che chiude la sua performance con 240 punti precedendo di sole dieci lunghezze lo spagnolo Carlos Saenz, secondo a 230, e il giovane connazionale Oliver Weightman, medaglia di bronzo con 200 punti.
Nel Trials maschile 20” l’azzurro Marco Bonalda arriva quinto con 150 punti. Alejandro Montalvo vince la medaglia d’oro ed è campione del mondo con 260 punti. L’iberico precede di dieci lunghezze il connazionale Eloi Palau, secondo a 250. Terzo posto e medaglia di bronzo per il finlandese Niilo Stenvall, terzo con 230 punti.
Nel Park uomini Anthony Jeanjean si laurea campione del mondo con il punteggio di 94.44. L’atleta francese precede lo statunitense Marcus Christopher, secondo con 94.02, e l’australiano Logan Martin che chiude in terza posizione con 91.42. Nel Park femminile la Cina firma la tripletta: Sibei Sun è medaglia d’oro con 95.86 davanti alla connazionale Jiaqi Sun, seconda a quota 93.08. Completa il podio, con la medaglia di bronzo, Xiaotong Fan, terza con 92.10.