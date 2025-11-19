Monaco: “Vedo quattro nomi che potrebbero dare fastidio ogni tanto a Sinner e Alcaraz”

L’evoluzione della rivalità tra i due dominatori del tennis mondiale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha rappresentato uno dei temi principali trattati nel corso dell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Per la finale Sinner-Alcaraz in Australia io già ci metto la firma. Alcaraz ha puntato il mirino, adesso è molto più capace di puntare il mirino e raggiungere gli obiettivi. L’ha dimostrato un po’ anche in queste Finals. Credo che sia arrivato il momento della finale a Melbourne, sempre salvo inconvenienti che possono capitare nel tennis, però diciamo che c’è una buonissima possibilità che già subito a Melbourne si veda la finale tra loro due“, il pronostico di Monaco.

Sulla possibilità che qualcuno possa avvicinarsi ai primi due nel 2026: “Per terzo incomodo intendo uno che non dico sempre, ma almeno qualche volta ci fa partita pari e magari qualche volta gli fa lo scherzetto. Non pretendo uno al loro livello quindi magari Draper, in certe settimane Fritz, speriamo Musetti e poi bisogna aspettare quelli dietro, Fonseca e compagnia“.

“Alla fine loro due hanno vinto gli ultimi otto slam e non erano ancora probabilmente così delle macchine da guerra definite come lo sono adesso. Comunque dai, superata l’Australia, Sinner ha un’autostrada di 3 mesi per poter tornare numero uno al mondo e rimettere le cose a posto“, ha aggiunto la voce tecnica di Eurosport proiettandosi verso il duello per la vetta del ranking ATP.