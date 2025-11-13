Moldavia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, probabili formazioni, streaming

Oggi, giovedì 13 novembre, la Nazionale italiana di calcio torna in scena per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. La classifica finestra novembrina in cui ci sarà tanto in ballo. Gli azzurri, prima di affrontare domenica la Norvegia nello scontro diretto del girone, faranno visita quest’oggi alla Moldavia a Chisinau (calcio d’inizio alle 20.45).

La squadra di Rino Gattuso, allo stato attuale delle cose, occupa il secondo posto in classifica nel Gruppo I ed è già certa di aver centrare l’obiettivo minimo, ovvero accedere ai playoff. C’è ancora una remota speranza di superare la compagine norvegese capolista e volare direttamente alla fase finale della rassegna iridata.

I nostri portacolori dovrebbero fare 6 punti e sperare in un passo falso della formazione scandinava in casa contro l’Estonia. Impossibile, praticamente, pensare alla differenza reti generale, visto il vantaggio di Haaland e soci (+10 rispetto al +26 degli scandinavi). Vero che è si cercherà di affrontare i moldavi con le maggiori motivazioni possibili e dimostrare il proprio valore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Moldavia-Italia, penultimo impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

MOLDAVIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Giovedì 13 novembre

Ore 20.45 Moldavia vs Italia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA MOLDAVIA-ITALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA-ITALIA

Moldova (5-3-2): Avram; Bors, Baboglo, Craciun, Platica, Reabciuk; Ionita, Caimacov, Rata; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu

Italia (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.