Moise Kean non andrà in ritiro con la Nazionale: già convocato il sostituto

Adesso è ufficiale. Moise Kean non prenderà parte al doppio impegno della Nazionale italiana di calcio, pronta a sfidare la Moldavia e infine la Norveglia per gli ultimi due fondamentali match validi per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2026 prima dei play-off. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, domenica 9 novembre, a seguito dei guai fisici rimediati dall’attaccante azzurro giovedì scorso in occasione della sfida in Conference League tra Mainz e Fiorentina.

Nello specifico, il numero 20 della compagine azzurra ha accusato un trauma alla tibia sinistra, rivelatosi decisamente più serio rispetto alle previsioni. Per la partita odierna che la viola ha giocato contro il Genoa, il centravanti non è stato ovviamente convocato dal nuovo allenatore Paolo Vanoli.

Il CT Gennaro Gattuso è così subito corso ai ripari, chiamando a rapporto Nicolò Cambiaghi, classe 2000 che ha già esordito con la maglia azzurra lo scorso 14 ottobre ad Udine, entrando in campo nei minuti finali della sfida contro Israele, vinta per 3-0.

Il lavoro della squadra comincerà domani pomeriggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ricordiamo che la partita con la Moldavia andrà in scena giovedì 13 novembre, mentre quella con i norvegesi si svolgerà domenica 16.