MLB World Series 2025: Smith all’extra inning regala la vittoria ai Dodgers, secondo titolo consecutivo

Alla fine la spuntano i Dodgers. Non potevano che concludersi all’extra inning le incredibili MLB World Series 2025 di baseball, chiuse con il trionfo della squadra di Los Angeles, abile a imporsi sui Blue Jays per 4-5 al termine di un’altra sfida titanica. Si tratta del nono successo della storia per i ragazzi di Dave Roberts, il secondo consecutivo dopo quello dell’anno scorso.

Tutt’altro che semplice l’inizio della disputa per la formazione vincitrice che, dopo due inning a tabellino fermo, ha subito ben tre punti da parte di Toronto, maturati grazie ad un fuoricampo realizzato da Bo Bichette sulla leggenda Shohei Ohtani.

I Dodgers tentano subito la risposta nella ripresa successiva, accorciando le distanze di un solo punto, per poi mettere a referto un altro sigillo al sesto con un singolo di Max Muncy.Nella parte bassa però i Blue Jays si riportano nuovamente sul +2, sfruttando un doppio di Andrès Giminez che manda Clement a segno.

A seguito di un settimo inning andato in archivio senza scossoni, Los Angeles confeziona la rimonta nell’ottavo e nel nono round, prima affidandosi ad un homers siglato da Muncy e, successivamente, ad un altro timbrato da Rojas. Il match entra quindi nella sua fase più delicata, con i due team fermi sul 4-4 e già pronti all’eventualità di affrontare un’altra maratona come quella già verificatasi in gara-3. Stavolta però basta solo un inning supplementare, complice il fuoricampo di Will Smith che consegna ai compagni la vittoria.