MLB World Series 2025: sarà gara-7! Dodgers col brivido sui Blue Jays, Toronto con il fiato sospeso

Sarà gara-7 a decidere le sorti delle World Series 2025. I Los Angeles Dodgers vincono gara-6 per 3-1 nei confronti dei Toronto Blue Jays. Al Rogers Centre si spezza letteralmente in gola l’urlo dei tifosi che speravano di gioire dopo più di trent’anni: la ripetizione della sfida sul monte tra Yoshinobu Yamamoto e Kevin Gausman, già vista in gara-2, finisce ancora a favore del giapponese.

Dopo gli inni nazionali, cantati nel caso americano da John Vincent e dal maresciallo David Grenon nel caso canadese, l’inizio vede già una novità nella lineup dei Blue Jays: rientra George Springer, che aveva saltato le due sfide precedenti.

I primi a realizzare sono i Dodgers nel terzo inning: doppio di Edman, base intenzionale data a Ohtani e poi doppio-punto di Will Smith. Si riempiono le basi, e a quel punto arriva un singolo di Betts che spinge a casa altri due punti per il 3-0. Risposta immediata di Toronto, con Springer che piazza un singolo capace di portare Barger a siglare il 3-1.

Di qui in avanti sono più che altro i Blue Jays a dover tentare di rientrare. Ci provano con corridori in seconda e prima base nel sesto inning, ma Varsho subisce lo strikeout da parte di Yamamoto (a dire il vero, lo “subisce” anche uno spettatore che tenta di entrare in campo, subito intercettato dalla sicurezza). E, nell’ottavo, su identica situazione non arrivano punti.

Brivido vero nel nono inning: Barger colpisce lunghissimo una palla che va a infilarsi esattamente sotto i cartelloni pubblicitari, inamovibile. Challenge chiamato, applicato il ground rule double, che tradotto è doppio per regola di campo. In pratica, Straw avanza sulla terza base e Barger sulla seconda. In quel momento non ci sono out, ma quel che succede dopo marca la serata: Gimenez batte abbastanza profondo, Hernandez cattura subito la palla e riesce a servire Rojas prima che Barger arrivi in seconda base: doppio gioco, fine della partita e gara-7 che arriva. Toronto ha già deciso che sarà Max Scherzer a lanciare, per Los Angeles ancora non si sa: l’unica certezza è che non ci sarà Yamamoto. E la domanda si pone: Shohei Ohtani aprirà o chiuderà?