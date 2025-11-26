Milano-Olympiakos oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi mercoledì 26 novembre (ore 20.00) si gioca Milano-Olympiakos, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Debutto stagionale nella massima competizione europea per la formazione lombarda, che nella passata annata agonistica raggiunge la semifinale, dove venne travolta da Conegliano. Le ragazze di coach Stefano Lavarini incominceranno la loro nuova avventura continentale di fronte al proprio pubblico, fronteggiando la poco quotata compagine greca, proveniente dai preliminari.

A guidare il Vero Volley saranno in particolar modo l’opposto Paola Egonu, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Khalia Lanier sotto la regia di Francesca Bosio. Le ospiti, allenate da Branko Kovacevic, possono vantare tra le proprie fila due elementi di livello internazionale e di esperienza come Jovana Stevanovic e Isabella Di Iulio. La partita si svolgerà in contemporanea con la sfida tra le turche dell’Eczacibasi Istanbul e le serbe dell’OK Zeleznicar Lajkovac.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Olympiakos, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-OLYMPIAKOS VOLLEY OGGI

Mercoledì 26 novembre

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs Olympiakos Pireo – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

