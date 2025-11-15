Mikaela Shiffrin spaventosa nella prima manche a Levi, Lara Colturi prima inseguitrice

Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria nello slalom di Levi. Nel primo appuntamento tra i rapid gates, la campionessa americana sbaraglia completamente la concorrenza, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Si è proprio vista una notevole differenza tra Shiffrin e tutte le altre, con la nativa di Vail che ha fatto la differenza soprattutto sul ripido.

Tutte le altre sono arrivate dopo oltre un secondo e la prima delle inseguitrici è stata Lara Colturi, che cerca di festeggiare al meglio il suo compleanno. La rappresentante dell’Albania, partita con il pettorale numero 12, è stata la migliore nel tratto di piano finale, chiudendo ad 1.08 da Shiffrin. Decisamente una prestazione positiva per Colturi, che può andare a caccia del suo secondo podio della carriera in slalom.

La lotta per il podio è comunque apertissima. In terza posizione c’è la tedesca Lena Duerr (+1.49), che ha preceduto la croata Zrinka Ljutic (+.1.58) e la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.68), anche lei come Colturi capace di fare meglio di Shiffrin nell’ultimo intermedio. Ottimo anche il sesto posto della slovena Neja Dvornik (+1.75).

Settime a pari merito la tedesca Emma Aicher e la svizzera Wendy Holdener, entrambe staccate di 1.92 dalla vetta. Nona l’austriaca Katharina Huber (+2.01), mentre sono decime a pari merito (+2.10) la svedese Anna Swenn Larsson e l’austriaca Lisa Hoerhager, bravissima ad inserirsi con il pettorale numero 36. Da segnalare la difficile prima manche della svizzera Camille Rast (+2.45), che conferma di non attraversare un buon momento sul piano fisico.

Emilia Mondinelli è l’unica delle azzurre ad essersi qualificata per la seconda manche. Partita con il pettorale numero 51, la ventunenne bresciana ha concluso al ventottesimo posto a 2.88 da Shiffrin. Davvero tantissimi rimpianti per Alice Pazzaglia (+3.10), che con il 70 ha sfiorato la seconda manche, chiudendo trentunesima a soli due centesimi dalla qualificazione. Più indietro le altre italiane: Giulia Valleriani (+3.69), Lara Della Mea (+3.73), Beatrice Sola (+3.89) ed Annette Belfrond (+5.00). Uscita, invece, Giorgia Collomb.