Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Gurgl con una seconda manche mostruosa. Ancora seconda Lara Colturi

Semplicemente di un’altra categoria. Mikaela Shffrin firma a Gurgl la vittoria numero 103 della carriera in Coppa del Mondo, la sessantasettesima in slalom, dimostrando ancora una volta di fare quasi un altro sport rispetto a tutte le rivali tra i pali stretti. L’americana firma il miglior tempo anche nella seconda manche (quarta manche consecutiva in stagione), infliggendo un distacco abissale alle avversarie. Una prestazione semplicemente strepitosa per l’americana, che si esalta soprattutto nelle parti in piano all’inizio ed alla fine del tracciato.

La prima delle altre è ancora una volta Lara Colturi, che si conferma al secondo posto proprio come a Levi. Anche sulle nevi austriache l’italiana che gareggia per i colori dell’Albania chiude alle spalle di Shiffrin, accusando un ritardo oltre il secondo (+1.23). Sul podio sale anche la svizzera Camille Rast (+1.41), risultato per lei decisamente importante dopo le fatiche all’esordio per i problemi all’anca.

Quarta posizione per la svizzera Wendy Holdener (+1.59), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.74) e l’austriaca Katharina Truppe (+2.05), che ha rimontato cinque posizioni nella seconda manche. Settima la tedesca Lena Duerr (+2.23), davanti alla svedese Sara Hector (+2.24) ed alla connazionale Emma Aicher (+2.79). Completa la top 10 la svedese Anna Swenn Larsson (+2.84).

Solo un’azzurra è riuscita a qualificarsi per la seconda manche ed è Lara Della Mea, che purtroppo spreca l’ottima prima parte di gara (era undicesima), non riuscendo mai a trovare il ritmo nella seconda prova. Alla fine l’azzurra è diciottesima, con un distacco oltre i quattro secondi da Shiffrin (+4.12), ma almeno sono comunque i primi punti della stagione in slalom e, si spera, un’iniezione di fiducia per i prossimi appuntamenti.

Shiffrin, ovviamente, è in testa alla classifica di slalom con 200 punti, seguita da Lara Colturi (160) e dalla compagna di squadra Paula Moltzan (96). Un terzetto che si ripete anche nella generale, visto che Shiffrin comanda con 250 punti, mentre Colturi e Moltzan inseguono rispettivamente a 196 e 175.