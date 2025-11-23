Mikaela Shiffrin detta legge dopo la prima manche dello slalom di Gurgl, distacchi non enormi

Proprio come a Levi, anche a Gurgl è Mikaela Shiffrin a comandare la classifica dopo la prima manche dello slalom femminile. A differenza, però, di quanto accaduto in Finlandia, l’americana non ha già chiuso i conti per la vittoria, lasciando aperta una porta alle avversarie, che non sono così distanti e potrebbero mettere un po’ di pressione all’americana nella seconda manche.

Shiffrin, come spesso le capita, ha fatto la differenza sul piano finale, ma Lara Colturi paga solo 31 centesimi di ritardo dall’americana. Un’ottima prima manche quella dell’italiana che corre per i colori dell’Albania, che può davvero andare a caccia del secondo podio consecutivo dopo quello di Levi.

Appaiate al terzo posto ci sono le svizzere Wendy Holdener e Camille Rast, in netta ripresa rispetto all’esordio, ed entrambe con un ritardo di 48 centesimi da Shiffrin. Quinto posto per la tedesca Lena Duerr (+0.75), mentre già dalla sesta posizione dell’americana Paula Moltzan il distacco sale sopra il secondo (+1.02).

Settima la svedese Sara Hector (+1.15), che ha preceduto la Zrinka Ljutic (+1.32), ancora decisamente distante dalla versione migliore dello scorso anno, quando ha conquistato la Coppa di specialità. Completano la top 10 la svedese Anna Swenn Larsson (+1.44) e la tedesca Emma Aicher (+1.48).

Decisamente una prima manche convincente per Lara Della Mea, che con il pettorale numero 23 riesce ad inserirsi in undicesima posizione (+1.89) e dunque assolutamente con la possibilità di attaccare le prime dieci posizioni nella seconda. Il suo miglior risultato in carriera in slalom è un quattordicesimo posto, ottenuto lo scorso anno ad Are.

Solamente Della Mea è riuscita a qualificarsi, ma quanti rimpianti per Giorgia Collomb, che è rimasta fuori dalle trenta per un solo centesimo (+3.65) dalla coppia al ventinovesimo posto. Trentacinquesima Alice Pazzaglia (+3.93) e trentanovesima Annette Belfrond (+4.79), sono uscite Beatrice Sola, Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani.