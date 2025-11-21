Meglio Spagna o Germania? L’Italia attende l’avversaria nella finale di Coppa Davis

L’Italia è ancora in finale di Coppa Davis ed ora potrà comodamente attendere l’avversaria di domenica. La sfidante degli azzurri uscirà dalla semifinale tra Spagna e Germania, che nei quarti sono riuscite a vincere due autentiche battaglie contro Cechia ed Argentina, entrambe in rimonta e sempre al doppio decisivo. Sulla carta la selezione spagnola sembra meno forte di quella tedesca, che può ovviamente contare su Alexander Zverev, ma la Davis ha da sempre mostrato che nulla è scontato e che può succedere di tutto.

Certamente la presenza del numero tre del mondo è un fattore che non si può non tenerne conto. Zverev dovrebbe far partire la propria nazionale sempre sull’1-0 e anche domani contro Jaume Munar, fantastico contro Jiri Lehecka, ha il pronostico ampiamente dalla sua parte. Anche nell’eventuale finale contro l’Italia il copione sarebbe lo stesso, con Cobolli che dovrebbe davvero compiere una straordinaria impresa per superare il numero uno tedesco.

Bisogna poi considerare che la Germania dispone di una coppia di doppio di altissimo livello, quella composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz, che si sono qualificati per le Finals a Torino e che sono uno dei migliori doppi al mondo. Contro l’Argentina di Zeballos/Molteni, però, sono riusciti a vincere solamente al termine di un tie-break drammatico, annullando anche match point ai sudamericani. Proprio alle Finals di Torino hanno appena battuto Simone Bolelli ed Andrea Vavassori ma solo per 12-10 al super tie-break, con la coppia azzurra che partirebbe sfavorita ma che può giocarsela sicuramente.

Anche la Spagna può comunque contare su una buona coppia, come quella composta dall’espertissimo Marcel Granollers e da Pedro Martinez, che ben si sono comportati contro i cechi Mensik/Machac. Per la squadra di David Ferrer sarà dunque fondamentale il primo singolare, con il capitano spagnolo che manderà in campo Pablo Carreno Busta per affrontare un Jan Lennard Struff uscito battuto all’esordio con Tomas Martin Etcheverry. Un primo singolare imprevedibile, ma che è di vitale importanza per la Spagna, proprio come lo sarebbe anche per l’Italia con Matteo Berrettini in caso di sfida con la Germania.

Spagna o Germania dunque? La presenza di Zverev ovviamente fa pendere troppo la preferenza dalla parte della Spagna, visto che poi sia Berrettini sia Cobolli avrebbero due singolari assolutamente alla loro portata ed anche il doppio partirebbe in vantaggio quello azzurro. Però in Coppa Davis fare pronostici è impossibile ed è solo il campo a decidere, con tutte le emozioni e gli sconvolgimenti di ogni incontro.