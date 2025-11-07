Meglio il 2024 o il 2025 per Sinner? Ambesi: “Se guardiamo alle finali…”

Massimiliano Ambesi si è soffermato sul sorteggio delle ATP Finals durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Bisogna aspettare, capire chi ci sarà e chi non ci sarà. Da dopo il sorteggio l’assenza diventa un withdraw, non cambia il tabellone e subentra la riserva. Mi sembrano due gironi di livello un po’ differente. Sinner ha sconfitto di recente i tre che dovrà affrontare, sempre che siano davvero quelli, e vedremo quello che succederà. Attendiamo notizie da Atene e dintorni“.

Chi potrebbe battere Alcaraz nel girone e permettere a Sinner di continuare a inseguire il numero 1 a fine anno? “Tecnicamente il miglior Fritz potrebbe insidiare Alcaraz, per Djokovic vediamo i prossimi giorni. A Djokovic quel girone può piacere, meglio di così non poteva andare“.

Il programma dell’evento di Torino non è ancora stato delineato: “Ogni decisione sulla programmazione verrà presa in base a quello che succederà ad Atene, se Sinner dovesse giocare venerdì sera sarebbe discutibile (in vista della semifinale, n.d.r.). Possiamo dire che Djokovic è irrispettoso, ma il regolamento lo consente: andrebbero riscritti i regolamenti in maniera decente. L’errore di Djokovic qual è? Il rilasciare le dichiarazioni sui suoi programma a ottobre, invece se non avesse detto niente…“.

Un paio di passaggi interessanti sugli italiani: “Musetti alle Finals vincendo un torneo sarebbe un paradosso, visto che non ne vince uno da tre anni. Meglio questa stagione o quella scorsa per Sinner? Se vince a Torino la differenza sono i due 1000 vinti in più l’anno scorso, ma quest’anno ha fatto più finali Slam…“.