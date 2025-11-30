Max Verstappen ribalta tutto e vince anche il GP del Qatar: sarà un finale thrilling per il Mondiale all’ultima gara!

Max Verstappen approfitta di un clamoroso autogol strategico del muretto box McLaren e vince a sorpresa il Gran Premio del Qatar, penultimo round del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull conquista così il successo numero 70 in carriera ed eguaglia le sette vittorie stagionali di Lando Norris e Oscar Piastri, restando in corsa per il titolo in vista del gran finale di Abu Dhabi.

Il quattro volte campione iridato, autore di un’ottima partenza che gli ha consentito di superare Norris in seconda piazza, si è poi fermato al settimo giro come quasi tutto il resto della griglia in regime di Safety Car mentre le due monoposto color papaya sono rimaste in pista sprecando dunque la possibilità di effettuare in quel frangente il primo dei due pit-stop obbligatori.

A quel punto la lotta per la vittoria si è trasformata in una gara a cronometro e a distanza tra il pole-man Oscar Piastri e la Red Bull di Verstappen, con il neerlandese che ha saputo gestire alla perfezione gli ultimi due stint resistendo con margine alla rimonta conclusiva dell’australiano. Grande delusione invece per Norris, nettamente inferiore oggi al compagno di squadra e costretto ad accontentarsi del quarto posto alle spalle della Williams di Carlos Sainz (3° e al secondo podio dell’anno) ma davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli.

Lando ha rischiato seriamente di arrivare solo 5°, guadagnando una posizione (e due punti cruciali per il Mondiale) al penultimo giro dopo un piccolo errore del rookie italiano. Con questo risultato, la classifica generale vede Norris al comando con un vantaggio di 12 punti su Verstappen e 16 su Piastri in attesa dell’ultimo Gran Premio in programma il prossimo weekend ad Abu Dhabi. Per dovere di cronaca, segnaliamo l’ottava posizione di Charles Leclerc e la dodicesima di Lewis Hamilton in casa Ferrari.

CLASSIFICA GP QATAR F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2

2 Oscar Piastri McLaren +7.995 2

3 Carlos Sainz Williams +22.665 2

4 Lando Norris McLaren +23.315 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +28.317 2

6 George Russell Mercedes +48.599 2

7 Fernando Alonso Aston Martin +54.045 2

8 Charles Leclerc Ferrari +56.785 2

9 Liam Lawson Racing Bulls +60.073 2

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +61.770 2

11 Alexander Albon Williams +66.931 2

12 Lewis Hamilton Ferrari +77.730 2

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +84.812 2

14 Franco Colapinto Alpine 1 L 2

15 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 3

16 Pierre Gasly Alpine 1 L 2

17 Lance Stroll Aston Martin – – 4

18 Isack Hadjar Racing Bulls – – 3

19 Oliver Bearman Haas F1 Team – – 4

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber – – – –