Mattia Furlani sfida Duplantis per premio di miglior atleta dell’anno! Tutti i duelli di World Athletics

Mattia Furlani o Armand Duplantis, chi verrà premiato come miglior atleta dell’anno per quanto riguarda i concorsi? Si è arrivati a un testa a testa finale tra il fenomeno svedese e il fuoriclasse laziale: da una parte il Campione Olimpico e del mondo di salto con l’asta, nonché primatista mondiale con i 6.30 metri superati a Tokyo; dall’altra il Campione del Mondo all’aperto e in sala di salto in lungo, il più giovane iridato della storia in questa specialità.

Il 20enne azzurro e il 25enne scandinavo sono stati preferiti nella ristretta lista di nomination, che fino a poche ore fa comprendeva anche il neozelandese Hamish Kerr, il portoghese Pedro Pichardo e il canadese Ethan Katzberg, tutti Campioni del Mondo rispettivamente nel salto in alto, nel salto triplo e nel lancio del martello. Il premio verrà consegnato il prossimo 30 novembre in occasione della cerimonia dei World Athletics Awards al Principato di Monaco.

Furlani spera di fare il bis dopo essere stato incoronato Rising Star nella passata stagione, ma oggettivamente la missione è complicata vista la caratura del rivale, che ha già vinto il premio di miglior atleta europeo della stagione proprio davanti al nostro portacolori, che a Tokyo riuscì a salire dal quarto al primo posto.

I duelli nelle altre categorie: l’olandese Femke Bol e lo statunitense Sydney McLaughlin-Levrone per la pista femminile; lo statunitense Noah Lyles e il keniano Emmanuel Wanyonyi; la statunitense Tara Davis-Woodhall e l’australiana Nicola Olyslagers per i concorsi femminili; la keniana Peres Jepchirchir e la spagnola Maria Perez nel fuori stadio femminile; il keniano Sabastian Sawe e il tanzaniano Alphonce Simbu nell’out of stadium maschile.