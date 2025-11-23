Matteo Berrettini: “Quest’anno sapore ancora più speciale. Momenti difficili importanti per godersi quelli belli”

Matteo Berrettini, come già lo scorso anno, ha vinto tutti gli incontri che ha disputato in Coppa Davis. L’anno scorso c’erano sia i gironi che le Finals, quest’anno per la formula in essere solo le ultime. Il concetto è sempre quello: un numero 2 come lui non è particolarmente frequente nel tennis.

Così il romano a SuperTennis: “Quest’anno ha un sapore ancora più speciale. Ogni anno è diversa, quest’anno ancora di più perché non avevamo fatto il preliminare e avevamo punti interrogativi in più. Non importa chi gioca o no, ci siamo sempre fatti il tifo e supportati. Le partite sono state molto tirate nonostante il 2-0, la differenza la fa il gruppo“.

E sulla partita di Cobolli: “Ci siamo cercati io e Flavio, succede quando si trova una persona con cui ci si incastra. Credo sia una questione di energia, chimica. Bellissimo. Flavio l’ho visto crescere, ero accanto a lui quando ha preso la decisione di mollare il calcio e dedicarsi al tennis. Flavio è un lottatore, gli piacciono le sfide difficili e sono contento per lui e la famiglia“.

Parlare delle difficoltà e il rapporto con il successo è una chiave: “Sono super importanti i momenti difficili per godersi quelli belli. I momenti bisogna saperli gestire, non possiamo sempre essere a seimila, in Davis però mi sento sempre così e finché sarò felice continuerò a giocarla. La uso per essere felice io“.

Una puntualizzazione sul concetto di eroismo: “Siamo eroi sportivi (perché gli eroi in toto sono altri), perché tutti insieme, con le ragazze, stiamo portando il tennis a livelli altissimi di amore e di esempio che giocano come i loro idoli. Questa è la cosa più bella, ispirare a credere in un sogno. Siccome ero uno di loro, questo mi emoziona“.

E poi una considerazione finale sulla settimana: “Tutte queste tre partite me le sono godute, sono stato felice, circondato da persone che mi vogliono bene, dalla mia famiglia, capitano, vice, Vincenzo, Stefano, Ale, tutte le persone di professionalità, affetto ed energia buona e questa è la base di questo gruppo che speriamo non si debba fermare“.