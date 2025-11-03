Matteo Berrettini mette subito il turbo a Metz, Halys battuto facilmente

Bastano appena 63 minuti a Matteo Berrettini per superare il primo turno dell’ATP 250 di Metz. Al Moselle Open il romano debutta con un perentorio 6-2 6-4 nei confronti del francese Quentin Halys, decisamente non nella sua miglior giornata. Conta la buona condizione dell’ex top ten azzurro, che ora sfiderà uno tra l’altro transalpino Corentin Moutet e l’australiano Aleksandar Vukic.

Parte subito bene Berrettini, che si giova di qualche punto giocato male da Halys e guadagna l’immediato break, confermato abbastanza rapidamente. Il francese non è esattamente nella sua miglior giornata e, sul 3-1, di opportunità il romano ne ha un’altra: la sfrutta con un gran dritto incrociato in corsa sotto la rete, che si rivela strettissimo e vale il 4-1. Non ci sono di fatto più problemi per il capitolino, che non deve minimamente faticare per giungere fino al 6-2.

Il passaggio a vuoto, però, Berrettini ce l’ha nel secondo game del parziale successivo. Va sotto 15-40, ma è il servizio a tirarlo fuori dai guai in maniera piuttosto rapida. Seguono giochi relativamente rapidi, anche quasi privi di pathos a dire il vero, fino al 3-3. Qui arriva un altro game ai limiti del disastroso da parte di Halys, grazie al quale Matteo non deve fare praticamente niente per vedersi consegnato il break a 15. Il resto è pura tranquillità verso il secondo turno.

La giornata di Berrettini si chiarisce anche da pochi, ma evidenti numeri: 24-10 nel rapporto vincenti-errori gratuiti contro il 14-14 di Halys. Sorrisi al servizio: 82% di punti vinti con la prima, 88% con la seconda. Di fatto, alla battuta ha perso solo otto punti.