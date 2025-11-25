Marvin Vettori si rimette in gioco: sfida a Ferreira per rialzare la testa dopo tre sconfitte

Marvin Vettori tornerà sull’ottagono il prossimo 6 dicembre in occasione di UFC 323, evento organizzato dalla massima division internazionale per quanto concerna la MMA (arti marziali miste). Il figher italiano se la dovrà vedere con il brasiliano Brunno Ferreira tra i pesi medi: sarà davvero un momento di non ritorno della carriera del trentino, che dovrà combattere per rimanere nella top-15 mondiale.

Al momento, infatti, il ribattezzato The Italian Dream si trova al 14mo posto e il suo avversario non risulta piazzato nel ranking mondiale di categoria: una battuta d’arresto contro The Hulk comprometterebbe seriamente le ambizioni del nostro portacolori, che il 12 giugno 2021 aveva fronteggiato il nigeriano Israel Adesanya nel match per il titolo mondiale.

Il 32enne è reduce da tre sconfitte consecutive: il 17 giugno 2023 contro lo statunitense Jared Cannonier, poi rimase fuori per quasi due anni a causa di un infortunio e nel 2025 ha perso le sfide con il georgiano Roman Dolidze (15 marzo) e l’americano Brendan Allen (19 luglio). Ferreira, invece, ha saputo battere per submission Armen Petrosyan e Jackson McVey: è un grande finalizzatore e infatti in carriera ha sempre vinto per ko, dunque Vettori dovrà stare molto attento.