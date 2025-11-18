Mario Cipollini ricoverato in ospedale. Cos’è successo all’ex ciclista? “Ho dei problemi, qualcosa non ha funzionato”

Mario Cipollini è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi cardiaci. Ad annunciarlo è stato lo stesso ciclica in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto un’operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Ho un piccolo registratore con il quale, tramite telefono cellulare e un’applicazione, qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza“.

L’ex velocista toscano ha poi proseguito, entrando nel dettaglio: “Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: “Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio”. Fare lo studio significa che vanno a cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema“.

Il 58enne, che nel 2002 vinse la Milano-Sanremo e poi si laureò Campione del Mondo, si è soffermato anche sui prossimi passi: “Nel mio caso si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente di no. Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all’altezza della situazione. La vita è questa, bisogna andare avanti, non mollare mai, non abbattersi, sono sereno e tranquillo, dato che sono in mano a degli amici“.