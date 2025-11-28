Coppa del Mondo
Marco Odermatt fuori nel gigante di Copper Mountain. Lo svizzero era davanti agli intermedi
Nella prima manche dello slalom gigante maschile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in corso a Copper Mountain, negli Stati Uniti, è uscito lo svizzero Marco Odermatt, attuale leader della classifica generale e di quella di specialità.
L’elvetico era in vantaggio sull’austriaco Stefan Brennsteiner, sceso col numero 1 ed autore al momento del miglior tempo: Odermatt era davanti di 0.16 al primo rilevamento (terzo crono assoluto) e di 0.37 al secondo intermedio (miglior tempo complessivo).
Odermatt ha poi subito un rimbalzo nello stesso punti dove avevano sbagliato anche alcuni degli atleti che lo avevano preceduto ed è finito per toccare la neve con lo scarpone, scivolando fuori dalla pista. L’attenzione dello svizzero ora si sposta sul fine settimana di gare di Beaver Creek, con discesa, superG e gigante dal 5 al 7 dicembre.