Marco Bezzecchi centra la pole a Portimao davanti ad Acosta! Bagnaia 4° precede Alex Marquez

Super Bezz! Marco Bezzecchi ha centrato una straordinaria pole position del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao la pista è andata finalmente ad asciugarsi dopo la pioggia caduta nel corso della notte e i piloti hanno potuto spingere al massimo, regalando una delle Q2 più intense e vibranti della stagione.

La spunta Marco Bezzecchi (Aprilia) con un clamoroso 1:37.556 e 150 millesimi di vantaggio su Pedro Acosta (Red Bull KTM), mentre completa la prima fila Fabio Quartararo (Yamaha), sempre eccezionale nel giro secco, con 304 millesimi di distacco. Apre la seconda Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 379 millesimi, dopo aver lasciato troppi centesimi nel T4.

Quinto tempo per il grande favorito Alex Marquez (Ducati Gresini) a 431 millesimi, dopo aver chiuso la sessione in anticipo finendo nella ghiaia di curva 3. Sesto Johann Zarco (LCR Honda) a 503 millesimi, quindi settimo Joan Mir (Honda HRC) a 621 davanti a Jack Miller (Yamaha Prima Pramac) ottavo a 661.

Nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 869 millesimi, quindi decimo Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) a 893 millesimi. Scatterà dalla tredicesima casella dello schieramento Luca Marini (HRC Honda) beffato per 87 millesimi nella Q1, quindi quindicesimo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46), mentre alle sue spalle prenderà il via Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

Diciottesimo Nicolò Bulega (Ducati Factory), mentre sarà 20° Lorenzo Savadori (Aprilia). A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che scatterà alle ore 16.00 italiane (le ore 15.00 locali), mentre la gara di domani prenderà il via alle ore 14.00.